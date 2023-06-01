大分フットボールクラブの発表 大分トリニータを運営する大分フットボールクラブは28日、昨シーズンの決算が3期振りに赤字になったと発表しました。 ◆大分フットボールクラブ小澤正風社長 「2期連続黒字にしてきたがここに来て残念ながらマイナスの赤字」 28日は大分フットボールクラブの株主総会が開かれ、昨シーズンの決算が承認されました。 燃料費や物価の高騰により