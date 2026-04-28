米メディアが一斉報道…フィリーズがロブ・トムソン監督を解任したと米メディアが一斉に報じた。ドン・マッティングリー氏が監督代行を務める。アレックス・コーラ監督が解任となったレッドソックスに続いて2球団目の監督交代となる。打撃2冠王のカイル・シュワーバー外野手と5年1億5000万ドル（約240億円）で再契約した今季は開幕から低迷。9勝19敗でメッツと並んで地区4位だった。4月中に異例の非情通告となった。米メディア