ポストゲームショーで村上の12号に言及【MLB】Wソックス 8ー7 エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）に放った劇的な逆転3ランが、現地でも大きな反響を呼んでいる。本拠地でのエンゼルス戦、7回に両リーグトップとなる逆転12号3ランを放ち、試合をひっくり返した。この一発に、試合後のポストゲームショーでは放送陣が大興奮。「この男はクラッチヒッターだ」と最大級の賛