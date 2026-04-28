大谷は29日のマーリンズ戦に先発する【MLB】ドジャース 5ー4 マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのマーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続の1試合3安打の大活躍でサヨナラ勝利に貢献した。試合後にデーブ・ロバーツ監督は、28日（同29日）に先発する大谷について、打席には立たせないことを明言。この発言にファンは「賢い判断」などと反応し