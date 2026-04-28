両リーグトップ12号の数時間前…村上に訪れた“試練”【MLB】Wソックス 8ー7 エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）5点差をひっくり返す深夜の逆転弾にシカゴファンは“MVPチャント”で応えた。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）、本拠地でのエンゼルス戦で3試合ぶりの12号3ランを放ち、逆転勝利に貢献。ただ決着がついたのは日付が変わった現地時間で24時33分。遅延で発生した“空白の3時間”に報いる一発