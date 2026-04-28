広島戦の6回から途中出場した■巨人 ー 広島（28日・東京ドーム）巨人の吉川尚輝内野手が28日、東京ドームで行われた広島戦で、三塁の守備位置で途中出場した。10年目でプロ初となる三塁での守備に球場はどよめき、ファンも「サードオプション発動した」と反応した。昨年からの股関節の怪我の影響で、出遅れた吉川は4月26日に1軍に復帰したばかり。この日はスタメンは外れたものの、6回の守備から登場。「サード」とアナウンス