才木は28日のヤクルト戦に先発した■ヤクルト ー 阪神（28日・神宮）ヤクルトの勢いがすごい。28日に神宮球場で、ゲーム差なしの首位にいる阪神と対戦。2回に一挙6点を奪う猛攻で才木浩人投手を攻略した。首位攻防3連戦の第1ラウンド。ヤクルト打線は2回にいきなり繋がった。2回に先頭打者の赤羽が佐藤の失策で出塁すると、そこから岩田、古賀、武岡が3連打。さらに投手の吉村が四球でつなぐと、長岡の適時二塁打、内山も中前