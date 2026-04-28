香川県庁 化石エネルギーに依存している経済・社会・産業の構造を非化石エネルギー中心に移行させる「変革」をGX（グリーントランスフォーメーション）と言います。国は「GX戦略地域」を選び、国際競争力の高い産業クラスターの形成を目指しています。 香川県が28日、「コンビナート等再生型」と「データセンター集積型」の1次審査を通過し、有望地域に選ばれたこと