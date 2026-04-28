岡山県新見市の温泉施設「グリーンミュージアム神郷温泉」の源泉貯水槽から、国の基準値の640倍となるレジオネラ菌が検出されていたことがわかりました。 【写真を見る】温泉施設から基準値の640倍のレジオネラ菌検出当面営業を中止して清掃・消毒【岡山・新見市】 岡山県健康づくり財団の検査できのう（27日）判明したもので、施設では当面のあいだ営業を中止して清掃・消毒を進めるということです。市では事案を