柳井正さんの『世界は1つ』 こうした混乱・混沌期における経済人の役割とは何か─―。 「無駄な戦争は止めてもらいたい」と切実な思いを述べるのは、ファーストリテイリング会長兼社長の柳井正さん（1949年＝昭和24年生まれ）。 【著者に聞く】『エネルギーの地政学』日本エネルギー経済研究所 専務理事・小山 堅 終わりの見えない戦争が続く状況に、柳井さんは、「