【モデルプレス＝2026/04/28】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が4月27日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの衣装姿を公開した。【写真】25歳K-POP美女「脚長すぎ」圧巻美脚に釘付け◆ジゼル、ショートパンツ衣装で美脚すらりジゼルはステージセットと思われる場所でポーズを取った姿を投稿。ポニーテールで片側に髪の毛を流し、タイトなフレンチスリーブトップスとグレーのショートパンツ、グレ