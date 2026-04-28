NHKの受信料については、契約の有無や受信設備の状況などによって支払いの要否が異なるため、判断に迷うケースも少なくありません。とくに、テレビを設置していない一人暮らしの場合、「スマートフォンのみであれば支払いは不要ではないか」と疑問に感じる方もいるでしょう。 実際には、受信料の支払い義務は「受信設備の設置」や「配信の受信を開始したか」に基づいて判断される仕組みとなっており、条件によ