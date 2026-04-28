パ・リーグ最下位（4月27日時点）に落ち込む千葉ロッテマリーンズのファンにとって、追い打ちをかけるような痛いニュースだ。4月26日、エースの種市篤暉投手（27）が左アキレス腱断裂の大怪我を負ったことが発表された。【写真】これは侍ジャパンに入りたい、種市が投稿した“思い出の一枚”前日の福岡ソフトバンクホークス戦（4月25日）に先発すると初回、ツーアウト後に一塁側へのファウルに反応して打球を追った際に転倒。1