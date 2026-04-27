「フニャー」 寝言を言いながら人形をギュッ…YouTubeチャンネル「10 Cats.」では、人形を抱きしめながら眠る子猫・おさむ君の様子が配信され、動画のコメント欄には「無条件にかわいい」「仕事の疲れも吹っ飛ぶ！」の声が続出しました。【画像5枚】キャワワワ〜〜〜！これが、尊すぎる“子猫の寝顔”です！注目を集めたのは「寝言を言いながら人形を抱きしめる子猫 Kitten hugs doll while sleep talking」という動画。子猫の