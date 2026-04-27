5月11日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」はまだまだあった！世界の不思議な場所 SP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：川田裕美塩野瑛久花村想太（Ｄａ-ｉCＥ）ぱーてぃーちゃん（50音順敬称略）エージェント：大野・アティエ（イラン）、キップランガト・ジャスタス・チェプクオニ（アフリカ）ゲスト声優：ダウ90000