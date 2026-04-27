4月26日、フリーアナウンサーとして活躍する白戸ゆめのが、1st写真集『Lily』の発売記念記者会見をブックファースト新宿店で開催。鮮やかなピンクのワンピースを身にまとい、この日集まった15社以上の報道陣の前に立った。今回の1st写真集は「新しい私を探す旅」をテーマに、これまでに見せたことのない大人な白戸の姿が収められている。「私の耳にも、アナウンサーがグラビアをすることに対して疑問の声は届いていました。で