サタケは大規模生産者向けの「SAXES」シリーズに2つの新製品を投入した。このうち、最大の処理能力を持つ8インチ籾摺機「SRZ8000X」は従来機よりも約9％処理能力を高め、多くの処理量を求めるユーザーに対応。自動で機内を清掃する機能も備えた。また、運転状況をLEDで表示するため、離れた場所からでも確認できる。価格は858万円（税込・据付工事費別）。初年度販売目標は30台。大容量遠赤外線乾燥機「SAXES-VP」は7〜10tの最