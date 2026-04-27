ローマ教皇はカトリック教会の最高位聖職者であり、さまざまな政治的問題やテクノロジーに関してバチカンの指針を示す存在でもあります。2025年に選出されたローマ教皇のレオ14世はAIに関するメッセージを発表しており、バチカンが思慮深いAIリーダーシップを確立しようとしていると報じられました。Pope Leo: Technology must serve the human person, not replace it - Vatican Newshttps://www.vaticannews.va/en/pope/news/202