ドラッグストアと食品メーカーがタッグを組み、新たな需要を開拓します。マツキヨココカラ＆カンパニーとアサヒグループ食品が展開するのは健康と美容の両立などを打ち出した新たなプライベートブランドです。ダイエットをサポートするプロテインシェイク（税込2678円）のほか、サプリメント（税込3218円）などを5月から順次販売します。マツキヨココカラグループの消費者ニーズの分析力と、アサヒグループの研究開発力をかけ合わ