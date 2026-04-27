任期満了に伴う海陽町長選挙の投開票が4月26日に行われ、現職の三浦茂貴さんが3回目の当選を果たしました。「バンザイ」現職と新人の一騎打ちとなった海陽町長選挙は、無所属で現職の三浦茂貴さんが3回目の当選を果たしました。三浦さんは3424票を獲得し、新人の元町議会議員長江範裕さんに1746票差をつけました。（三浦茂貴さん）「3期目、故郷のみなさんの今を、元気にみんなが住んで良かった、そして生まれてよかったと思えるよ