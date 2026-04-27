安定気流。今まで流れがもたつきがちだった人も本来のリズムが戻ってきそう。仕事はマニアックなスキル取得にトライすると◎。金融系の学びも開運に。また金運は週末に行くほど上向き。高価な買い物も好機。恋愛は冒険した方が素敵な出会いを引き寄せることができそう。