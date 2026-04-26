2回先頭の守備で三遊間への強烈な当たりを好捕【MLB】Bジェイズ 5ー3 ガーディアンズ（日本時間26日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は25日（日本時間26日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「4番・三塁」で先発出場した。三遊間への強烈な当たりを好捕する超絶美技を披露し、地元放送局の実況や解説からも「素晴らしいプレー!」「完璧な動きです」と最大級の賛辞が送られている。衝撃の美技が飛び出したのは2回先頭