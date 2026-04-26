2回先頭の守備で三遊間への強烈な当たりを好捕

【MLB】Bジェイズ 5ー3 ガーディアンズ（日本時間26日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は25日（日本時間26日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「4番・三塁」で先発出場した。三遊間への強烈な当たりを好捕する超絶美技を披露し、地元放送局の実況や解説からも「素晴らしいプレー!」「完璧な動きです」と最大級の賛辞が送られている。

衝撃の美技が飛び出したのは2回先頭の守備だった。ホスキンスが放った打球速度103マイル（約165.8キロ）という三遊間への痛烈な当たりに対し、素早く反応してダイビングキャッチ。そのまま両膝をついた状態で反転し、一塁へワンバウンドの好送球を見せてアウトを奪い取った。

先発したエース格のガウスマンも、指差しでファインプレーを称えて感謝を示し、頼もしい主砲の顔には安堵の笑みがこぼれた。この日は4回にも2戦連発の5号を放ったが、強打だけでなく三塁の守備でも幾度となくチームのピンチを救っている。

地元放送局「スポーツネット」で実況を務めるダン・シュルマン氏は「オカモト、左方向への素晴らしいプレー！ 送球をワンバウンドさせてリース・ホスキンスをアウトにしました。サードのカズ・オカモトによるまたしてもファインプレーです」と大興奮の様子で実況。「非常に捕球しやすい、いいホップのバウンドでした」と、一塁手が捕りやすい送球の正確さを伝えた。

同局で解説を務めるケイレブ・ジョセフ氏も「あの最初の一歩を見てください」「この打球を処理するにはこのルートしかありません」と絶賛。「まず、最初の一歩を斜め後ろに踏み出す必要がありました。完璧な動きです」と打球への入り方を称賛した。さらに「持ち替える際に少しもたついた中でも、良い体内時計で、そこから力強い送球を見せました」と身体能力の高さも大絶賛していた。（Full-Count編集部）