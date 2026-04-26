◆春季高校野球奈良県大会▽３回戦天理１―０高田（２６日・さとやくスタジアム）天理の背番号１０左腕・新井幾大（３年）が１―０の投手戦を制した。４回にもらった虎の子の１点を守り抜いた。「ベンチで『（援護を）頼むよ』と声をかけていたのに」と苦笑いしたものの、１点で十分な快投だった。許した安打は単打３本、９三振を奪い、与えた四死球は死球１で二塁を踏ませなかった。９６球で終わらせ、１００球未満の完封