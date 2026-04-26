プロバスケットボールB2の「熊本ヴォルターズ」は26日、ホームで「鹿児島レブナイズ」と対戦し、94対102で敗れました。 ヴォルターズはきのう、連敗を4で止めましたが、連勝はなりませんでした。 これで今季のリーグ戦が終了し、ヴォルターズは西地区3位となりました。