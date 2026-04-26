２月で騎手を引退した和田竜二調教師（栗東）が２６日、京都競馬場でマイラーズＣの本馬場入場で誘導馬を務めたディープボンドに騎乗した。ディープボンドはＪＲＡ重賞を３勝したが、全て同調教師とのコンビで挙げている。２０２４年有馬記念を最後に現役を引退し、誘導馬となった。なお、全レース終了後には和田竜二元騎手の引退式が行われる予定。