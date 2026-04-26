元NHKアナウンサーの堀潤氏が26日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。中東情勢の悪化による政府の情報公開のスタンスについて解説した。番組では、米国によるイラン攻撃開始から2カ月を経過したことに伴う原油の不足や高騰を特集。自民党の井上信治幹事長代理がゲスト出演し、政府が現在、各国との交渉や、パキスタンの仲介努力の後押しなどをしていることを説明した。タレントの眞鍋かをりは、日