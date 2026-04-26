ここまで3連勝と好調なモンテディオ。首位を走る仙台との「みちのくダービー」は2戦目で、前回のリベンジを果たしたいところでしたが、前半は攻めきれず、0-0で折り返します。試合が動いたのは、終了間際の後半40分。仙台のカウンター攻撃から失点し、先制点を許してしまいます。その後は、モンテディオが立て続けにチャンスを作りますが、ゴールに繋げることができず、1対0で試合終了。今シーズン