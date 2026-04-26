今春は小澤陽子、勝野健、竹内友佳の退職が報じられたフジテレビだけでなく、日本テレビの岩田絵理奈、ABCテレビの増田紗織、NHKの和久田麻由子らの退社が相次いで報じられた。なかでも異例なのが、退社直後にもかかわらず日本テレビの看板番組『踊る！さんま御殿!!』『ぐるナイ』に続けて出演した岩田絵理奈だ。かつてなら「他局出演は自粛」が暗黙のルールだったが、日テレは円満退社をアピールするかのように、岩田をタレント枠