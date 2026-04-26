大型野外音楽フェス「ジゴロック」が25日から大分市で始まり、会場は熱気に包まれています。 ◆TOS刀祢優月アナウンサー 「晴天の下、ジゴロックの会場は 多くの人でにぎわっています」 TOSが主催する「ジゴロック2026supported by ニカソー」。 大分市の大分スポーツ公園を会場に、26日までの2日間であわせて28組の豪華アーティストが出演し、パフォーマンスを披露します。 ジゴ