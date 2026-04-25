MOBYをご覧の皆様、こんにちわ！北海道に移住したけど沖縄も大好きな男、さすライダーです。 要は北国も好きだけど南国も好き！でも最終的には北国を選んだけど南国の海が恋しい…そんな僕の極めてワガママなハートを掴んで離さない「北の大地に存在する南国」それが今回レポートする「積丹半島」でございます。 沖縄じゃないよ、北海道の海だよ 積丹半島とは？ 積丹半島とは札幌の西に