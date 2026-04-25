4月23日、5月1日に公開予定の映画『プラダを着た悪魔2』のプレミアイベントが都内で行われた。会場には、同作のジャパンアンバサダーに就任している、TWICEのモモとサナが登場したのだが、モモのドレスの着こなしをめぐって波紋が広がっている。2人は、会場に大きく飾られた赤のピンヒールのモニュメントとリンクする真っ赤なドレスを着用して登場。堂々たる姿でランウェイを闊歩したが、そのなかで一際注目されたのがモモのド