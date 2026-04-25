田んぼにたたずむ、コウノトリとみられる大型の鳥を撮影した写真が投稿されました。撮影されたのは23日午前7時55分ごろ、秋田市上北手地区の田んぼです。撮影者によりますと、子どもを学校に送っていく途中に見かけて撮影したということです。その後、約30分後に通りかかった時にも、まだ同じ場所にいたということです。撮影者は「大きな鳥がいるなぁと思ったら、コウノトリ？多忙すぎる毎日でしたが、元気が出ました！ありがとう