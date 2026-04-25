問題のシーンは大谷翔平（31=ドジャース）の打席だった。

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日本時間24日、ドジャースがジャイアンツ戦の四回に2点を追加。3‐0とリードを広げ、なおも2死一、二塁。打席に大谷を迎えたところで事件は起きた。

ジャイアンツの先発・ウェブが捕手のサインを見た際、捕手の指示でプレートを外すと、二塁走者のキム・ヘソンに向けて何か言ったのだ。

するとドジャースの地元放送局の実況は「ウェブがキム・ヘソンの球種伝達を疑った。が、これは公平なことで、野球の一部。気に入らなければ、打者に伝達されないような仕組みを考える必要がある」とコメントした。

「相手チームのサインを盗んで解読、打者に伝える行為は明かなルール違反。言語道断で厳罰の対象ですが、キム・ヘソンは投手のクセや捕手の構えから大谷に球種を伝えようとしたのでしょう。これは合法だし、クセだとすれば盗まれる投手が悪いというのがメジャーのスタンスです。ただし、打者に伝える際の大げさなジェスチャーはご法度というのがアンリトン・ルール。つまりメジャー球界の不文律なのです。キム・ヘソンはおそらく、露骨なゼスチャーをしていたのではないか。だからこそ、ジャイアンツバッテリーはカチンときたのです」

メジャー担当記者によれば、

「投手のクセを盗むのはどのメジャー球団でもやっています。投手がセットポジションで投げる際に、グラブで隠す腕の筋肉の盛り上がり方でストレートか変化球か見分けるという話は聞いたことがある。ネットやSNSによる画像が巷にあふれている昨今、各球団は投手のちょっとした仕草や動作も見逃さない」そうだ。

投手のクセを盗んでいるのはメジャー球団に限らない。

「日本のプロ野球でも当然のように行われています。ある球団では投手の背中からの映像をもとに投げる球種を割り出している。クセは盗まれる方が悪いという認識です。二塁走者による打者への伝達も合法ですが、大っぴらにやるのはやめようと監督会議で申し合わせたこともあります」とはマスコミ関係者だ。

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ところで、ドジャースでは佐々木朗希が正念場を迎えている。実力うんぬん以前に、その「人間性」がチームの一員として不適格だと目されており、今夏までにトレードに出される可能性が高まっているというのだ。いったい今、何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】「人間性」がアウト？ 佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠 では、それらについて詳しく報じている。