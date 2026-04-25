家族がためていた航空会社のマイルについて、持ち主が亡くなった後にどうなるのか不安を感じる方もいるでしょう。一般的にマイルの共有や譲渡には制限が設けられていますが、適切に手続きをすれば、相続できる可能性があります。 ただし、マイルには有効期限があるほか、航空会社によっては相続の手続き自体に期限が設定されている場合もあるため、事前に正しい知識を持っておくことが大切です。本記事では、ANAとJALのマイ