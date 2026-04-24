2026年4月17日(金)、茨城県稲敷市にあるSHOEI（ショーエイ）の茨城工場のすぐ近くに、SHOEI HELMET PARK（ショーエイヘルメットパーク）がグランドオープンした。グランドオープン前日のプレス発表会にMotoMeganeがお邪魔したので、出来立てホヤホヤの施設の様子をお届けする。 玄関前ではSHOEIのヘルメット？？を被ったご当地キャラクター“稲敷いなのすけが”バイクでヒザ擦り