ソニーの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる「PM-152*-BV」が認証通過！今年は1 VIIIとともに上期に投入か
|次期スタンダードスマホ「Sony Xperia 10 VIII」と見られるモデル名が電気機器安全規格適合試験を通過！写真は既存の10 VII
IEC（国際電気標準会議）の電気機器安全規格適合試験制度を運営するIECEEにてベルギーの認証機関「SGS Belgium」の検査をSony（以下、ソニー）の未発表な製品「PM-1520-BV」、「PM-1521-BV」、「PM-1522-BV」、「PM-1523-BV」、「PM-1524-BV」、「PM-1525-BV」（以下、PM-152*-BV）が2026年3月20日（金）付および2026年3月27日（金）付で通過したことが公開されていました。認証番号は3月20日付が「BE-56669」、3月27日付が「BE-56744」。
一方、すでに紹介しているようにPM-152*-BVのほか、その次の「PM-153*-BV」はフランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiやイスラエルの仮想移動体通信事業者（MVNO）である「Travel Sim」のeSIM対応機種として登録されており、これまで通りならそれぞれ次期フラッグシップスマホ「Xperia 1 VIII」および次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」（ともに仮称）となると予想されます。
さらに携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにこれらのPM-152*-BVおよびPM-153*-BVが登録され、PM-152*-BVが型番「XQ-GE*4」、PM-153*-BVが型番「XQ-GH*4」（ともに*は任意の数字）となり、XQ-GH*4が5Gのミリ波に対応していることからXperia 1 VIIIと推察されるため、XQ-GE*4はXperia 10 VIIIになると推測されます。
なお、GSMAのIMEIデータベースにはそれぞれ「XQ-GE44」および「XQ-GE54」、「XQ-GE74」と「XQ-GH44」および「XQ-GH54」、「XQ-GH74」の3つの型番があり、型番規則からXQ-GE44とXQ-GH44が日本におけるオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）、XQ-GE54とXQ-GH54が欧州など向け、XQ-GE74とXQ-GH74が中国など向けで、それぞれeSIMに対応していることになり、モデル名においてPM-1522〜4-BV、PM-1530〜2-BVのそれぞれ3つずつ抜けがあるため、これらが日本の移動体通信事業者（MNO）向けとなると想定されます。
ソニーでは近年、Xperiaブランドのスマホにおいてフラッグシップモデル「Xperia 1」シリーズやその小型モデル「Xperia 5」シリーズ、ミッドレンジモデル「Xperia 10」シリーズ、そして日本市場においてはエントリーモデル「Xperia Ace」シリーズを展開しているほか、不定期でプレミアムモデル「Xperia PRO」シリーズを投入しているものの、昨年はついにフラッグシップモデルのXperia 1 VIIとミッドレンジモデルのXperia 10 VIIの2機種しか発売されませんでした。
そうした中で現時点で発表されていない2機種のモデル名と型番がGSMAが管理するIMEIデータベースに登録され、今回、そのうちのXperia 10 VIIIと見られる機種（モデル名：PM-152*-BV、型番：XQ-GE**）が電気機器安全規格適合試験を通過しました。詳細は不明なため、どういった機種なのかはわかりませんが、少なくともこれまでのシリーズ展開を続けるならXperia 1シリーズとXperia 10シリーズは継続しそうですし、ソニーではスマホの開発を止めることはないとしていますので、日本のメーカーとしてがんばって欲しいところではあります。
|モデル名
|製品名
|型番
|PM-153*-BV
|Xperia 1 VIII?
|XQ-GH44
XQ-GH54
XQ-GH74
|PM-152*-BV
|Xperia 10 VIII?
|XQ-GE44
XQ-GE54
XQ-GE74
|PM-152*-BV
|Xperia 10 VII
|SO-52F（XQ-FE04）
SOG16（XQ-FE14）
A502SO（XQ-FE24）
XQ-FE44
XQ-FE54
XQ-FE72
|PM-150*-BV
|Xperia 1 VII
|SO-51F（XQ-FS04）
SOG15（XQ-FS14）
A501SO（XQ-FS24）
XQ-FS44
XQ-FS54
XQ-FS72
|PM-149*-BV
|Xperia 1 VI
|SO-51E（XQ-EC04）
SOG13（XQ-EC14）
A401SO（XQ-EC24）
XQ-EC44
XQ-EC54
XQ-EC62
XQ-EC72
|PM-148*-BV
|Xperia 10 VI
|SO-52E（XQ-ES04）
SOG14（XQ-ES14）
A402SO（XQ-ES24）
XQ-ES54
XQ-ES72
|PM-146*-BV
|Xperia 5 V
|SO-53D（XQ-DE04）
SOG12（XQ-DE14）
XQ-DE44
XQ-DE54
XQ-DE62
XQ-DE72
|PM-144*-BV
|Xperia 10 V
|SO-52D（XQ-DC04）
SOG11（XQ-DC14）
A302SO（XQ-DC24）
XQ-DC44
XQ-DC54
XQ-DC72
|PM-143*-BV
|Xperia 1 V
|SO-51D（XQ-DQ04）
SOG10（XQ-DQ14）
A301SO（XQ-DQ24）
XQ-DQ44
XQ-DQ54
XQ-DQ62
XQ-DQ72
|PM-141*-BV
|Xperia 5 IV
|SO-54C（XQ-CQ04）
SOG09（XQ-CQ14）
A204SO（XQ-CQ24）
XQ-CQ44
XQ-CQ54
XQ-CQ62
XQ-CQ72
|PM-140*-BV
|Xperia Ace III
|SO-53C（XQ-CB04）
SOG08（XQ-CB14）
A203SO（XQ-CB24）
記事執筆：memn0ck
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