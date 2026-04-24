「SUPEREIGHT」横山裕（44）が24日、文化放送「SUPEREIGHT横山裕の近況ですけども」（後6・30）に生出演し、SNSとの向き合い方について明かした。お笑いトリオ「オテンキ」のり（47）とともにパーソナリティーを務めた。同局番組に生出演するのは、「関ジャニ∞のレコメン！〜あれから8年スペシャル〜」以来、6年ぶり。最近、ソロプロジェクト「ROCKTOYOU」でも活動している横山。「（レコード会社の）インフィニ