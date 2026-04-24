「SUPER EIGHT」横山裕（44）が24日、文化放送「SUPER EIGHT 横山裕の近況ですけども」（後6・30）に生出演し、SNSとの向き合い方について明かした。

お笑いトリオ「オテンキ」のり（47）とともにパーソナリティーを務めた。同局番組に生出演するのは、「関ジャニ∞のレコメン！〜あれから8年スペシャル〜」以来、6年ぶり。

最近、ソロプロジェクト「ROCK TO YOU」でも活動している横山。「（レコード会社の）インフィニティ・チームも、ずっと残っている古参の人もいるけど、新しい子がどんどん入ってくるから、新しいスタッフさんに任せている。“俺のこと、いい感じで売ってくれ”って」と、スタッフとの関係性を説明した。

「新しいものがどんどんどんどん入ってくるから、順応しないとやっていけないですよね、もう」。さらに「SNSなんか、ホンマ分からない」といい、「TikTokなんか、入ってないもん」とも打ち明けた。「インスタも俺、だから見てへんし」とも話すと、のりからは「言い方は悪いですけど、おじいさんですよ」といじられた。

SNSから距離を取り始めたのには、きっかけがあったという。「一時インスタを見ていた時があったんですけど、見たらずっと見てまえへん？」。さらに「たまにエッチっぽいやつも流れてくるやん？そればっかり流れてくるから、何見てんやろ？と思って。若いスタッフも、たまにその携帯をちらっと見えることもあるやろうし」と続けた。

「そういうの、気にしているんですね」。のりの相づちに、横山は「エッチっぽいのを見てるって思われるも嫌やん？水着のお姉さんを見て、楽屋の合間で何してんねんって思われるのも嫌やから」と返答。「だからもう、ちょっと改めな（いけない）、と思って、やめたんよ」と説明していた。