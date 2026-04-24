横浜FMへの内定が発表された東洋大学FW高橋輝4月24日、東洋大学4年生FW高橋輝の横浜F・マリノス入り内定が発表された。高橋の特徴は爆発的なスピードとドリブル突破、そしてクロスなどのチャンスメイクの質の高さにある。こうした特徴はサイドプレーヤーとして多くあるものだが、彼の能力をもっと噛み砕いて説明すると、オフ・ザ・ボールの動きの質が高く、常に状況を確認しながら細かいポジショニングを取って、ボールを受け