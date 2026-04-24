シリーズ信州の桜物語。20年前に岡谷市で起きた豪雨災害で、土石流の直撃に耐え、下流の住宅地を守ったとされるシダレザクラがあります。今年も届いた桜の便り。見事な花を咲かせ、地域を彩っています。諏訪湖を望む長野県岡谷市の湊地区にある船魂神社のシダレザクラです。高さ20メートル、幹回り3.8メートルの大木。樹齢は推定130年。岡谷市の天然記念物にも指定されています。地元の人「毎年来ますね。必ず」