米レビューサイトのより、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」初となるアニメシリーズ「ストレンジャー・シングス：1985年の冒険」のスコアが発表された。 本記事時点でレビュー件数は24件、批評家スコアは67%。ドラマ「ストレンジャー・シングス」のスコアは最高が97％（シーズン1）、最低でも82%（シーズン5）であるため、本家と比べるとやや低調な滑り出しとなった。 h