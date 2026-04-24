小学6年生と中学3年生を対象にした全国学力テストが23日行われました。 全国学力テストは子供たちの学力や学習状況を把握することで指導や改善に役立てようと文部科学省が2007年から行っているものです。 大分市の小学校 対象は全国の小学6年生と中学3年生で大分県内では全ての小中学校の合わせておよそ1万8000人が参加しています。 大分市の小学校でも70人余りが23日の筆記試験に臨みました。