◆尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪第４３回阪神あわじ大会（１１、１２日・淡路佐野運動公園野球場ほか）▽中学生の部・準々決勝池田ボーイズ４−３三田ボーイズ「尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪第４３回阪神あわじ大会」は、１２日までに４強が決まった。西淀ボーイズ、池田ボーイズ（ともに大阪北支部）、京田辺ボーイズ（京都府支部）などが進出。ホストチームでは、兵庫西宮ボーイズ（兵