◆尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会（１１、１２日・淡路佐野運動公園野球場ほか） ▽中学生の部・準々決勝 池田ボーイズ４−３三田ボーイズ

「尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会」は、１２日までに４強が決まった。西淀ボーイズ、池田ボーイズ（ともに大阪北支部）、京田辺ボーイズ（京都府支部）などが進出。ホストチームでは、兵庫西宮ボーイズ（兵庫県東支部）が８強入りで意地を見せた。

逆転の池田だ。３回戦では初回に三原が先制打も、３回にひっくり返された。それでも、初戦で最大３点差をはね返したナイン。４回に２死二、三塁とし、乾が三遊間を破った。２走者を迎え入れて再逆転し「いつもは１番打者じゃない。みんなで一つ一つ、つないでいこうと思った」。この試合２安打とリードオフマンの起用が当たった。

４回からリリーフした岸本は、６回に不運な三塁打を浴びて適時打を許したが、失点はそれだけ。打線の反撃を呼び込み「リリーフが多いので、いかに失点を抑えられるかと考えている。メチャクチャ緊張したので、ホッとした」とおどけた。

３安打４盗塁で攻撃をもり立てた三原は「足には自信がある」とダイヤモンドを駆け回った。準々決勝も初回２失点から逆転勝ち。目標の現世代初Ｖへ、機は熟した。