24日（金）は北海道や西日本太平洋側では雲が広がりやすく、所々でにわか雨があるでしょう。北海道はにわか雪の所もありそうです。その他の東北から西日本日本海側は晴れますが、東海や関東では朝まで雨の残る所があるでしょう。沖縄は雨が降る見込みです。昼間の気温は、北日本は23日（木）より低い所が多いですが、その他の地域は23日より高くなる所が多くなり、過ごしやすい陽気となりそうです。25日（土）は全国的に晴れてお出