元AKB48・SKE48でタレントの大場美奈が22日、自身のインスタグラムを更新。34歳になった心境を明かした。 【写真】息子をあやす表情はママですね 「4月3日で34歳になりました」とケーキの乗った皿を手にする写真を添えて報告。「去年くらいから年齢が気にならなくなりましてこの前書類に33歳って書きましたあれ?33歳だっけ?って悩んで自分の年齢をネットで確認しかけました」と記した。 「今までお誕生