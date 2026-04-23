ボルボ・カーズは、新型EV「EX60」の生産を開始した。納車は初夏より欧州市場で順次開始する予定で、同社の電動化戦略を象徴するモデルとして展開する。【こちらも】ボルボの記事一覧はこちらEX60はスウェーデン・トースランダ工場で生産されるミッドサイズSUVで、設計から開発、生産までを同国で完結した初のEVとなる。スウェーデンをEV開発拠点とする方針を体現するモデルだ。■高性能EVとして商品力強化EX60は最大810kmの