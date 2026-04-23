この記事をまとめると ■中古車販売店の低イメージの根源は過去の不正やユーザーとの情報格差にある ■2000年以降自浄作用による制度整備で業界全体が大きく健全化した ■最終的に問われるのは販売店の姿勢であることに変わりはない 中古車屋はなぜ疑われるのか 中古車専門記者として長らく働いてきた筆者としては、編集部から届いた疑問「なぜ中古車屋は信用できない烙印を押されている？」に対して、もどかしさと納得感の双方