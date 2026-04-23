映画『ひつじ探偵団』の日本語吹替版に、ダイアンの津田篤宏が参加することが発表された。津田が演じるのは、ひときわ強烈な存在感を放つ双子の羊ロニー＆レジー。あわせて、日本語吹替版の本編映像も解禁されている。 『ひつじ探偵団』は、世界的ベストセラー小説を原作に、『ミニオンズ』の共同監督カイル・バルダが実写映画化した異色の“迷（メェ～）宮ミステリー”だ。予告編が公開されるや